Чимрова и Гуженкова не пробились в полуфинал ЧМ на дистанции 200 м баттерфляем

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянки Светлана Чимрова и Анастасия Гуженкова не смогли пробиться в полуфинал соревнований в плавании на 200 м баттерфляем. В квалификационном заплыве Чимрова продемонстрировала 20-й результат (2.09,86), Гуженкова — 26-й (2.13,65).

Лучшей в отборочном старте стала трёхкратная олимпийская чемпионка 2016 года, представительница Венгрии Катинка Хоссу (2.07,25)

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Сборная России на данный момент занимает второе место в медальном зачёте.