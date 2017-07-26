РФ вышла в финал ЧМ в смешанной комбинированной эстафете, у США мировой рекорд

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная США выиграла полуфинал соревнований в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, установив новый мировой рекорд — 3.40,28. Прежде рекордное достижение принадлежало сборной Великобритании – 3.41,71.
Россияне Климент Колесников, Всеволод Занько, Светлана Чимрова и Виктория Андреева продемонстрировали пятый результат — 3.46,09.
Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Сборная России занимает второе место в медальном зачёте.