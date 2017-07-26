Российские шпажистки одолели венгерок в 1/8 финала чемпионата мира в Лейпциге

Женская сборная России по фехтованию на шпагах пробилась в четвертьфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в Лейпциге (Германия). В 1/8 финала Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова и Татьяна Гудкова (запасная — Дарья Мартынюк) победили команду Венгрии со счётом 33:32.

За выход в полуфинал россиянки поспорят с командой Польши, которая в 1/8 финала победила украинок – 37:31.

Ранее в четвертьфинал командных соревнований пробились российские рапиристы. Чемпионат мира завершится 26 июля.