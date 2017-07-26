Южноафриканец Ле Клос победил в плавании на 200 м баттерфляем на ЧМ в Будапеште

Южноамериканец Чад Ле Клос победил в финальном заплыве на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Серебряную награду завоевал венгр Ласло Чех, а замкнул тройку призёров японец Дайя Сето.

Российские пловцы в финальный заплыв на данной дистанции не пробились.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Баттерфляй. 200 м

1. Чад Ле Клос (ЮАР) – 1.53,33.

2. Ласло Чех (Венгрия) – 1.53,72.

3. Дайя Сето (Япония) – 1.54,21.