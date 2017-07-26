Мейлютите: не надо сталкивать страны, когда девушки соревнуются в бассейне

Экс-рекордсменка мира на дистанции 100 метров брассом литовка Рута Мейлютите, ставшая накануне четвёртой в этом виде программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, поделилась впечатлениями от нового рекорда планеты в исполнении американки Лили Кинг, а также призналась, что по-прежнему испытывает нетерпимость по отношению к допингу.

«Финал получился замечательным. Не для меня лично, а для всего нашего спорта. Я счастлива, что мой рекорд побили. Видно, что на нашей дистанции выступают сильные спортсменки и женский брасс вообще прогрессирует. Такие финалы очень интересно смотреть. И я уважаю Лили Кинг за то, что она показала такое быстрое время.



Моё отношение к допингу никак не изменилось. Допинг – это плохо. И я считаю, что побеждать надо честно. Поэтому я всегда буду на стороне спортсменов, которые не принимают допинг. Я – за чистый спорт. Что касается ситуации с Ефимовой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, то мне вообще не нравится, когда в спорт вмешивается политика. Не надо сталкивать страны, когда девушки соревнуются в бассейне. Зачем вы разжигаете страсти? Концентрируйтесь на спортсменках и их гонке», — приводит слова Мейлютите «Советский спорт».