Россиянки победили в командном турнире на ЧЕ по стендовой стрельбе в «трапе»

Россиянки Екатерина Рабая, Татьяна Барсук и Юлия Туголукова победили в командных соревнованиях в «трапе» на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Баку. В финале представительницы России оказались точнее соперниц из Франции со счётом 33:28. Бронзовые награды завоевали словацкие стрелки.
Накануне Рабая завоевала серебро в индивидуальных соревнованиях.
Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Женщины. «Трап». Команды
1. Россия (Екатерина Рабая, Татьяна Барсук, Юлия Туголукова).
2. Франция.
3. Словакия.