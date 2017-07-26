Волков: Ефимова выходила на старт 100-метровки брассом, чуть ли не танцуя

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Дмитрий Волков проанализировал причины поражения россиянки Юлии Ефимовой в борьбе с американкой Лили Кинг на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Ефимова никогда не блистала хорошим стартом, но тут оторвалась от тумбочки восьмой из восьми. Всё остальное — это продолжение сбоя, произошедшего в самом начале. Где-то метрах на 25-30 Юля дернулась вслед за Лили Кинг, сломав свой стереотип, выработанный и доведённый до автоматизма. Ефимова всегда спокойно и легко начинает и мощно финиширует на втором „полтиннике“. Такой второй половины нет ни у кого в мире. Видимо, она не ожидала, что соперница уплывёт на корпус вперёд. Это было шоком. Она испугалась и погналась за ней. Но потратила слишком много сил на этот ненужный рывок и на второй половине дистанции уже не смогла ускориться и что-то противопоставить Кинг.

Потенциал Ефимовой намного выше, чем она продемонстрировала в финале. В Будапеште Юля оказалась в непривычной для себя ситуации. Все свои золотые медали она выигрывала в жесточайшей конкуренции, когда всё складывалась скорее против неё. И тут впервые в карьере она — безоговорочный лидер. В её движениях на старте я заметил нарочитую манерность. Она выходила, чуть ли не танцуя. Юля настолько была уверена в успехе, что хотела написать фантастическую безупречную историю красивой победы. Но здесь главное — не заиграться. Когда ты начинаешь работать на публику, переключаешься с автомата, будь готов к последствиям. Самое опасное, о чём может думать спортсмен, — это о своей победе. Так что тут, возможно, тоже кроется одна из причин её позднего отталкивания и задержки стартовой реакции", — приводит слова Волкова «Российская газета».