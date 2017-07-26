Попова: это мой последний чемпионат мира… под фамилией Попова

Россиянка Вероника Попова, ставшая четвёртой в плавании на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, прокомментировала своё выступление и рассказала о дальнейших планах.

«К сожалению, я остановилась в шаге от пьедестала в личном финале. Очень хотела медаль, очень хотела её для страны, для своего тренера Сергея Юрьевича Тарасова. Хотела поставить жирную точку. Потому что это мой последний чемпионат мира… с фамилией Попова. В сентябре я выхожу замуж и буду выступать теперь под фамилией Андрусенко.

В принципе ничего страшного не произошло. Впереди ещё четыре дня соревнований. Я не отчаиваюсь. Команда поддерживает меня, это приятно. Спасибо болельщикам большое – столько сообщений, столько тёплых слов! Трогает до слёз. Конечно, после финала я ревела, но что поделаешь… Проплыви я по вчерашнему времени, была бы второй. Но мы предполагаем, а бог располагает. После финала долго не могла успокоиться. Потому что каждый подходил и говорил: ничего страшного, ты молодец! И всё, у меня опять слёзы. Но я девочка – это нормально. Могу дать слабинку иногда", — приводит слова Поповой агентство «Весь спорт».