Женская сборная России по водному поло проиграла США и не вышла в финал ЧМ

Женская сборная России по водному поло в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) уступила команде США со счётом 9:14. Таким образом, за бронзовые награды соревнований россиянки поспорят с проигравшей командой в противостоянии испанок и канадок.

Напомним, что сборная России в 1/8 финала победила голландок, а в четвертьфинале оказалась сильнее итальянок.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Водное поло. Женщины. Полуфинал



Россия – США – 9:14 (4:5, 1:6, 2:2, 2:1).