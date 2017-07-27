Российские ватерполистки поспорят с канадками за бронзовую медаль ЧМ

Женская сборная Испании в полуфинале соревнований по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в упорной борьбе оказалась сильнее соперниц из Канады со счётом 12:10.

Испанские ватерполистки за второй в своей истории титул сильнейшей команды планеты поспорят с американками, а в матче за третье место встретятся сборные России и Канады. Финал и матч за бронзу пройдут в пятницу, 28 июля.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Водное поло. Женщины. Полуфинал

Канада — Испания — 10:12 (2:4, 2:3, 2:2, 4:3).