Российские гандболисты вышли в четвертьфинал молодёжного ЧМ

Мужская молодёжная сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира U21, который продолжается в Алжире. В 1/8 финала россияне, пробившиеся в плей-офф с четвёртого места в группе, обыграли команду Хорватии со счётом 34:25. Хорваты в своей группе заняли первое место.

Гандбол. Чемпионат мира U21. Алжир. Мужчины

Плей-офф. 1/8 финала

Хорватия — Россия — 25:34 (10:12).

За выход в полуфинал молодёжного чемпионата мира сборная России поспорит с командой Дании, которая обыграла норвежцев со счётом 34:27.