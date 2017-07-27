Бишофф победил на седьмом этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

26 июля в Новосибирске финишировал седьмой этап (611 км) ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Победителем этапа стад немец Пьер Бишофф, на три секунды опередивший на финише датчанина Питера Сандхольта и россиянина Алексея Щебелина.

Из-за проблем с коленями не смог завершить этап датчанин Аске Сёбю. Это его первый сход, и он переместился в младшую классификацию к россиянину Егору Ковальчуку и ирландцу Адриану О`Салливану.

Сегодня перед стартом восьмого этапа Новосибирск – Красноярск (805 км) решение о прекращении борьбы принял О`Салливан по причине сильной физической и психологической усталости. Таким образом, в строю осталось семь гонщиков, у двоих из которых – по одному сходу.