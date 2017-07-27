175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Белофастов: ментально ватерполистки РФ готовы были победить американок

27 июля 2017, четверг. 10:53. Другие

Главный тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал поражение от команды США в полуфинале чемпионата мира в Будапеште со счётом 9:14.

«Хотели сделать чудо, но оно не получилось. Мы стали допускать ошибки в обороне. Это сказалось на действиях всей команды. Пропустили шесть голов. А с таким соперником, как американки, этого делать нельзя. Первый период начали хорошо, достаточно классно провели 3-4 комбинации, но потом, к сожалению, девчонки встали. Увы, не идёт на этом турнире у нас такой компонент, как розыгрыш лишнего, из девяти моментов забили всего три. Ментально наши игроки готовы были победить американок. Надо сказать им отдельное спасибо, потому что психологически команда этот матч не проиграла. И это очень важный момент.

Надо не забывать, что чемпионат не заканчивается. Нам ещё предстоит поединок за третье место. Хочется всё-таки получить медаль. Мне кажется, наша команда её заслужила. Хотя будет очень сложно. Сейчас в первую очередь надо отдохнуть, а потом готовиться.

За что удалили Ольгу Горбунову до конца матча? Это момент, который вызывает недоумение. Ольга плыла в контратаку, отработка с её стороны была чистая, она шла на гол. Был там удар с её стороны, не был, нам было не видно… Но судья показал ей красную карточку. В другом эпизоде Маша Борисова получила открытый удар кулаком от американки, но рефери ограничились только удалением, без красной карточки. Стандарт судейства двойной", — цитирует Белофастова «Весь спорт».

Женская сборная России по водному поло проиграла США и не вышла в финал ЧМ
Источник: Весь спорт Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Женская сборная России - Водное поло
Новости. Другие
27 июля 2017, четверг
11:35 Колесников и Рылов вышли в полуфинал чемпионата мира на дистанции 200 м на спине
11:35 Ефимова вышла в полуфинал ЧМ на дистанции 200 м брассом с 11-м результатом
11:14 Насретдинова не пробилась в полуфинал ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
10:59 Кетия, Хостикоев и Ныров выиграли золото на юношеском ЧЕ по вольной борьбе
10:53 Белофастов: ментально ватерполистки РФ готовы были победить американок
10:10 Прокофьева: всё же я не считаю, что ватерполистки США намного сильнее нас
09:59 Бишофф победил на седьмом этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
09:26 Российские гандболисты вышли в четвертьфинал молодёжного ЧМ
09:21 Koreg Sailing Team лидирует в общем зачёте Премьер-дивизиона НПЛ после 5 этапов
09:20 МФК «Спартак» расстался с Фёдоровым и Цаем
00:47 Российские ватерполистки поспорят с канадками за бронзовую медаль ЧМ
26 июля 2017, среда
23:30 Морозевич сыграл вничью с Харикришной в третьем туре шахматного турнира в Биле
23:24 Bronenosec Sailing Team — седьмая после третьего дня этапа 52 Super Series
23:07 Чехиркин: Власов оказал нам услугу, перейдя в другую весовую категорию
22:52 Женская сборная России по водному поло проиграла США и не вышла в финал ЧМ
22:28 Врачи выявили повреждения головного мозга у 99% бывших игроков НФЛ
21:55 Эстонские шпажистки и итальянские рапиристы выиграли ЧМ по фехтованию
21:33 Россия — вторая в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта после 13-го дня
21:27 Попова: это мой последний чемпионат мира… под фамилией Попова
20:43 Россия — 6-я в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ в Будапеште
20:37 Детти с рекордом Европы победил на ЧМ на дистанции 800 м вольным стилем
20:29 Россия стала второй в командном зачёте чемпионата мира по фехтованию
20:27 Волков: Ефимова выходила на старт 100-метровки брассом, чуть ли не танцуя
20:10 Россиянки победили в командном турнире на ЧЕ по стендовой стрельбе в «трапе»
19:48 Мейлютите: не надо сталкивать страны, когда девушки соревнуются в бассейне
19:41 Пити выиграл ЧМ на дистанции 50 м брассом, Пригода — седьмой
19:36 Южноафриканец Ле Клос победил в плавании на 200 м баттерфляем на ЧМ в Будапеште
19:29 Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ
19:24 Фесикова не смогла выйти в финал ЧМ в Будапеште в плавании на 100 м на спине
19:19 Изотов не вышел в финал ЧМ по плаванию на дистанции 100 м кролем
18:46 Попова — четвёртая на дистанции 200 м вольным стилем на ЧМ в Будапеште
18:42 Российские шпажистки — восьмые в командном турнире на ЧМ в Лейпциге
18:02 6 августа Эннис-Хилл получит золотую медаль ЧМ-2013, отобранную у Черновой
17:34 Фелпс: акулу не заставить плыть по прямой, но было бы интересно на это взглянуть
16:38 Российские рапиристы уступили американцам в полуфинале ЧМ в Германии
16:19 Крючков: стоит задача поднять уровень стрелковой надёжности Шипулина и Волкова
15:55 Ефимова: если было бы всё так, как мы хотели, возможно, было бы не так интересно
15:34 Российские шпажистки проиграли в четвертьфинале чемпионата мира
14:29 Российские рапиристы вышли в полуфинал чемпионата мира в Германии
14:11 Велогонщики Кочетков и Бельков продлили контракты с Katusha-Alpecin
13:43 Российские шпажистки одолели венгерок в 1/8 финала чемпионата мира в Лейпциге
13:28 Россияне стали пятыми на ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений
13:13 Победители личного первенства ЧМ по фехтованию получат $ 25000 из фонда Усманова
13:02 Эдер Лима и Робиньо продолжат выступать за сборную России по мини-футболу
12:55 Российские рапиристы вышли в четвертьфинал чемпионата мира
Все новости RSS
Партнерский контент