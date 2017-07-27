Белофастов: ментально ватерполистки РФ готовы были победить американок

Главный тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов прокомментировал поражение от команды США в полуфинале чемпионата мира в Будапеште со счётом 9:14.

«Хотели сделать чудо, но оно не получилось. Мы стали допускать ошибки в обороне. Это сказалось на действиях всей команды. Пропустили шесть голов. А с таким соперником, как американки, этого делать нельзя. Первый период начали хорошо, достаточно классно провели 3-4 комбинации, но потом, к сожалению, девчонки встали. Увы, не идёт на этом турнире у нас такой компонент, как розыгрыш лишнего, из девяти моментов забили всего три. Ментально наши игроки готовы были победить американок. Надо сказать им отдельное спасибо, потому что психологически команда этот матч не проиграла. И это очень важный момент.

Надо не забывать, что чемпионат не заканчивается. Нам ещё предстоит поединок за третье место. Хочется всё-таки получить медаль. Мне кажется, наша команда её заслужила. Хотя будет очень сложно. Сейчас в первую очередь надо отдохнуть, а потом готовиться.

За что удалили Ольгу Горбунову до конца матча? Это момент, который вызывает недоумение. Ольга плыла в контратаку, отработка с её стороны была чистая, она шла на гол. Был там удар с её стороны, не был, нам было не видно… Но судья показал ей красную карточку. В другом эпизоде Маша Борисова получила открытый удар кулаком от американки, но рефери ограничились только удалением, без красной карточки. Стандарт судейства двойной", — цитирует Белофастова «Весь спорт».