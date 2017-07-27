Кетия, Хостикоев и Ныров выиграли золото на юношеском ЧЕ по вольной борьбе

Российские борцы вольного стиля 26 июля завоевали три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды на юношеском чемпионате Европы по борьбе в Сараево.

Золото завоевал Инар Кетия (до 63 кг), победивший в финале азербайджанца Хаджимурада Гаджиева – 9:5. Арсамаг Хостикоев (до 76 кг) одолел азербайджанца Абдулмуслима Мамедова – 9:6. Исмаил-Бек Ныров (до 100 кг) победил турка Анила Беркана Киличсаллаяна – 10:0.

Магомед Абдурахманов (до 46 кг) в финале проиграл грузину Гиорги Гегелашвили – 2:5.

Александр Балтуев (до 54 кг) в схватке за бронзу оказался сильнее болгарина Мехмеда Хасана Мехмеда – 12:2.