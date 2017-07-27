Насретдинова не пробилась в полуфинал ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российская спортсменка Розалия Насретдинова не пробилась в полуфинал соревнований в плавании на дистанции 100 м вольным стилем. В квалификационном заплыве она продемонстрировала 32-й результат (56,34).

Выиграла квалификацию олимпийская чемпионка 2016 года, пятикратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы представительница Швеции Сара Сьёстрём (53,01).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля.