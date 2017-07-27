Крутилин: Синцов столкнулся с мотоциклистом и пропустит ЧЕ по маунтинбайку

Главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин сообщил, что лидер команды, призёр Кубка мира в кросс-кантри Антон Синцов сломал руку в столкновении с мотоциклистом и пропустит чемпионат Европы. Соревнования пройдут в Дарфо-Боарио-Терме (Италия) 27-30 июля.

«Антон ездил на тренировку, какой-то дядя на мотоцикле врезался в него. Антон сломал руку, был прооперирован. Он пропустит чемпионат Европы. Планируем, что к чемпионату мира он восстановится/

Тимофей Иванов на трассе на тренировке — есть здесь два проблемных участка, где уже многие пострадали — повредил поясничный отдел позвоночника. Не то чтобы там перелом, он ходит, надели на него корсет. Два месяца ему сидеть на велосипеде нельзя, для жизни опасности нет», — приводит слова Крутилина «Р-Спорт».