Россиянки — 2-е на юниорском ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений среди юниорок победили украинка Анна Ильина и сборная Норвегии. Россиянки Татьяна Харькова, Дарья Болдинова и Мария Иванова стали вторыми в командном турнире, а в личных соревнованиях Харькова заняла четвёртое место.



Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

Юниорки. Винтовка. 50 м. Стрельба из трёх положений. Личные соревнования

1. Анна Ильина (Украина) – 453,8.

2. Дженни Стен (Норвегия) – 452,6.

3. Милица Бабич (Сербия) – 442,1.

4. Татьяна Харькова (Россия) – 431,8…

12. Дарья Болдинова (Россия) – 568…

44. Мария Иванова (Россия) – 556.

Командные соревнования

1. Норвегия – 1712.

2. Россия (Татьяна Харькова, Дарья Болдинова, Мария Иванова) – 1696.

3. Австрия – 1695.