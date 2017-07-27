Громов стал новым начальником ЦСКА

Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу от 25 июля новым начальником ЦСКА стал полковник Артём Громов, сообщает официальный сайт клуба. Он сменил на этом посту Михаила Барышева. С 2015 по 2017 год Громов работал в должности заместителя начальника ЦСКА. Принимал активное участие в подготовке и проведении зимних Всемирных военных игр в Сочи, награждён медалями «За отличие в военной службе» I, II, III степени, медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «За отличие в службе в Сухопутных войсках».

«Коллектив «армейского» клуба за последние годы провёл множество спортивных мероприятий. Чего стоят одни III зимние Всемирные военные игры. Наш клуб готов выполнять любые поставленные задачи. Мы будем работать как по линии Международного совета военного спорта, так и в связке с Министерством спорта, спортивными федерациями и субъектами России», – сказал Громов.