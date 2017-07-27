Ватерполисты РФ проиграли Черногории в турнире за пятое-восьмое места на ЧМ

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Мужская сборная России по водному поло в рамках турнира за пятое-восьмое места проиграла команде Черногории со счётом 8:9. За седьмое место подопечные Сергея Евстигнеева поспорят с проигравшим в противостоянии Австралия — Италия.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Водное поло.

Мужчины. Турнир за пятое-восьмое места

Черногория — Россия — 9:8 (1:1, 4:2, 2:4, 2:1).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля.