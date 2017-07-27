Колобков наградил членов сборных РФ по синхронному плаванию и прыжкам в воду

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков наградил членов сборных команд России по синхронному плаванию и прыжкам в воду за выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте в синхронном плавании, завоевав семь золотых медалей и одну серебряную. Сборная России по прыжкам в воду стала второй — одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды

Синхронистка Марина Голядкина получила звание «Заслуженный мастер спорта России». Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская награждена нагрудным знаком «Отличник физической культуры». Главному тренеру сборной России по прыжкам в воду Светлане Моисеевой и восьми спортсменам были вручены почётные грамоты минспорта.