Акопян: для Дмитриевой деньги – далеко не главное

Несмотря на все сложности с финансированием, серебряный призёр чемпионата России по гандболу «Лада» продлила контракт с олимпийской чемпионкой, разыгрывающей Дарьей Дмитриевой. О причинах такого шага рассказал главный тренер команды Левон Акопян.

«Есть такие игроки, на которых денег не жалко, поскольку они являются системообразующими для команды. Даша Дмитриева – как раз такой игрок, ведущая на сегодняшний день гандболистка России. У неё не было никаких сомнений, она со мной уже лет 10 играет. Мы с ней прошли очень многое. Обратите внимание, после триумфальной Олимпиады в Рио именно Дмитриева дала меньше всех интервью. Вот такой она Человек, хотя вся игра «Лады» и сборной России строится через неё. Для этой девочки деньги – далеко не главное. Она в своём поведении никогда не переступает определённую черту, всегда выполняет свои обязанности.

Чем лучше играешь, тем выше ответственность. Но зато я знаю, что за моей спиной человек, который никогда не подведёт. Да, она может не забить или не отдать передачу, может неверно трактовать какой-то игровой момент, но она никогда не перестанет биться на площадке. Не всем это дано. Даша своим примером заставляет трудиться всех, кто находится рядом. Рядом с ней все остальные стараются показывать свой максимум. В прошлом сезоне у нас была не самая сильная по именам команда, но мы бились в каждом матче. Пусть не всё получалось, но рук не опускали никогда», — сказал Акопян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Акопяном можно будет прочитать на «Чемпионате» позднее.