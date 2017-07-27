Мужская сборная России замкнула десятку на ЧЕ по стрельбе в трапе

На чемпионате Европы по стрельбе, который проходит в Баку (Азербайджан), были разыграны медали в трапе среди мужчин. Российская команда в составе Алексея Алипова, Никиты Егорова и Максима Смыкова заняла десятое место, победили стрелки из Португалии. В личном первенстве лучший из россиян Алипов занял 32-е место. Чемпионом Европы стал чех Давид Костелецкий.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Мужчины. Трап. Личное первенство

1. Давид Костелецкий (Чехия) – 45.

2. Йосип Гласнович (Хорватия) – 44.

3. Джованни Черногораз (Хорватия) – 35…

32. Алексей Алипов (Россия) – 113 (результат квалификации)…

44. Никита Егоров (Россия) – 110.

45. Максим Смыков (Россия) – 109.

Команды

1. Португалия – 351.

2. Хорватия – 350.

3. Чехия – 348…

10. Россия – 332.