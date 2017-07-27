Мужская сборная России замкнула десятку на ЧЕ по стрельбе в трапе

На чемпионате Европы по стрельбе, который проходит в Баку (Азербайджан), были разыграны медали в трапе среди мужчин. Российская команда в составе Алексея Алипова, Никиты Егорова и Максима Смыкова заняла десятое место, победили стрелки из Португалии. В личном первенстве лучший из россиян Алипов занял 32-е место. Чемпионом Европы стал чех Давид Костелецкий.
Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Мужчины. Трап. Личное первенство
1. Давид Костелецкий (Чехия) – 45.
2. Йосип Гласнович (Хорватия) – 44.
3. Джованни Черногораз (Хорватия) – 35…
32. Алексей Алипов (Россия) – 113 (результат квалификации)…
44. Никита Егоров (Россия) – 110.
45. Максим Смыков (Россия) – 109.
Команды
1. Португалия – 351.
2. Хорватия – 350.
3. Чехия – 348…
10. Россия – 332.