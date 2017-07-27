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Американец Калиш стал чемпионом мира в комплексном плавании на 200 м

27 июля 2017, четверг. 18:52. Другие

Американский спортсмен Чэйз Калиш завоевал золотую медаль в комплексном плавании на дистанции 200 метров. Всего 0,05 секунд уступил ему японец Косуке Хагино. Бронзовым призером стал китаец Ван Шун.

Россию в этом виде представлял Кирилл Пригода, который показал 18-е время в предварительных заплывах и не сумел выйти в полуфинал.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Комплекс. 200 м

1. Чэйз Калиш (США) – 1.55,56.
2. Косуке Хагино (Япония) – 1.56,01.
3. Ван Шун (Китай) – 1.56,28.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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