Лихачёв: на этапе в Москве будем решать основную задачу – выход в Суперфинал

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев на пресс-конференции перед стартом этапа Евролиги в Москве отметил, что на своём песке его подопечные будут решать основную задачу – выход в Суперфинал.

«Приветствую на этапе Евролиги в Москве наших гостей, команды соперников, организацию, проводящую соревнования и РФС. Отдельное спасибо хочется сказать Сергею Вячеславовичу Анохину. Можно с уверенностью сказать, что Строгино — это родина пляжного футбола в России, и здесь всегда приятно играть. Надеемся, что будет большой зрительский интерес, а мы, в свою очередь будем делать всё возможное, чтобы порадовать болельщиков хорошей игрой и прекрасным результатом. Евролига в этом году имеет особенно большое значение для нашей команды. На этапе в Москве мы будем решать основную задачу – отобраться в Суперфинал, а там уже постараемся достичь максимального результата.

Надеюсь, что мы покажем качественный футбол, который позволит добиться нам хорошего результата. То, как мы готовимся, как настраиваемся, позволяет нам с оптимизмом смотреть в ближайшие три дня. А на поле нас рассудит сам футбол. Ни в коем случае нельзя забывать, что против нас тоже играют команды, которые хотят выигрывать. Но это не отменяет больших задач, которые мы ставим перед собой», — приводит слова Лихачёва корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Московский этап Евролиги пройдет с 28 по 30 июля.