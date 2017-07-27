Колобков: Россия очень успешно выступила на чемпионате мира по фехтованию

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление российской команды на чемпионате мира по фехтованию. Россия завоевала шесть медалей (три золотые и три бронзовые) и уступила в командном зачёте только Италии.



«Однозначный вывод — очень успешное выступление. Команда показала хорошее фехтование в личных соревнованиях и достаточно стабильное в командных. У команды очень хороший сплав молодости и опыта. Она выступает стабильно, завоёвывает не менее трёх золотых наград и входит в число лучших стран», — сказал Колобков в интервью RT.