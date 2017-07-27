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Колобков: Россия очень успешно выступила на чемпионате мира по фехтованию

27 июля 2017, четверг. 19:45. Другие

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление российской команды на чемпионате мира по фехтованию. Россия завоевала шесть медалей (три золотые и три бронзовые) и уступила в командном зачёте только Италии.

«Однозначный вывод — очень успешное выступление. Команда показала хорошее фехтование в личных соревнованиях и достаточно стабильное в командных. У команды очень хороший сплав молодости и опыта. Она выступает стабильно, завоёвывает не менее трёх золотых наград и входит в число лучших стран», — сказал Колобков в интервью RT.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Павел Колобков
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