Анохин: РФС заинтересован в создании молодёжного турнира по пляжному футболу

Председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин на пресс-конференции, посвящённой старту московского этапа Евролиги по пляжному футболу, рассказал о создании в ближайшем будущем в России турнира по пляжному футболу среди молодёжных команд.

«Рад приветствовать всех на нашем уютном стадионе «Янтарь» в Строгино, рад, что в очередной раз у нас пройдёт этап Евролиги. Огромное спасибо организации BSWW, развивающей пляжный футбол по всему миру, и лично Габино Реналесу за то, что предоставляют нам такое право. Рад приветствовать все команды, и надеюсь, что мы увидим интересную, бескомпромиссную борьбу. Также хочется поблагодарить канал «Матч ТВ» за то, что покажет соревнования, а ещё РФС и Департамент спорта и туризма города Москвы, поддерживающие проведение данного мероприятия.

Сейчас на повестке дня есть вопрос, чтобы команды пляжно-футбольной Суперлиги в обязательном порядке имели и школы пляжного футбола, и молодёжные команды. Завтра будет созван комитет футзала, пляжного футбола и киберфутбола, и там мы этот вопрос обсудим. Уверен, что в следующем сезоне мы внесём в регламент всероссийских соревнований положение о том, что молодёжные команды должны принимать участие хотя бы в соревнованиях местного значения», — передает слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.