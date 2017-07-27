Сборная РФ занимает третье место в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта

Сборная России опустилась на третье место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). В 14-й день соревнований были разыграны пять комплектов наград в плавании – российские спортсмены остались без медалей. При этом американцы завоевали сразу три награды высшей пробы и потеснили россиян со второго места.

Первую позицию по-прежнему занимают китайские спортсмены, в активе которых 12 золотых, 11 серебряных и пять бронзовых наград. На счету сборной США – по 10 золотых и серебряных медалей, а также 6 бронзовых. На счету российской команды осталось с 8 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград.