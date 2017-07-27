Морозевич уступил Бакро в 4-м туре шахматного турнира в Биле

В четвёртом туре гроссмейстерского турнира, проходящего в рамках традиционного фестиваля в Биле, россиянин Александр Морозевич проиграл французу Этьену Бакро, Пентала Харикришна из Индии обыграл швейцарца Ноэля Штудера, чех Давид Навара выиграл у венгра Петера Леко, а швейцарец Нико Георгиадис нанёс поражение Рафаэлу Ваганяну из Армении. Вничью сыграли только украинец Руслан Пономарёв и китаянка Хоу Ифань.

Результаты партий 4-го тура

Этьен Бакро (Франция) — Александр Морозевич (Россия) – 1:0.

Пентала Харикришна (Индия) – Ноэль Штудер (Швейцария) – 1:0.

Давид Навара (Чехия) – Петер Леко (Венгрия) – 1:0

Руслан Пономарёв (Украина) – Хоу Ифань (Китай) – 0,5:0,5.

Рафаэл Ваганян (Армения) – Нико Георгиадис (Швейцария) – 0:1.

Положение после 4-го тура

1. Этьен Бакро – 3 балла.

2-5. Пентала Харикришна, Нико Георгиадис, Руслан Пономарев, Хоу Ифань — по 2,5.

6. Давид Навара – 2.

7-8. Петер Леко, Александр Морозевич — по 1,5.

9-10. Рафаэл Ваганян, Ноэль Штудер — по 1.