Эфиопский бегун Бейо дисквалифицирован за нападение на тренера

Эфиопский бегун Чала Бейо дисквалифицирован на два года за нападение на своего тренера Йоханнеса Мухаммеда, сообщает AP со ссылкой на заявление представителя пресс-службы национальной федерации лёгкой атлетики Силеши Бисрата.



21-летний спортсмен, принимавший участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ударил тренер Йоханнеса Мохаммеда после того, как тот не включил его в состав команды на чемпионат мира—2017.



Тренеру пришлось обратиться за медицинской помощью в связи с травмой глаза, и сейчас полиция разыскивает нападавшего. По словам Бисрата, Бейо держал в руках камень, когда атаковал тренера, однако не стал его использовать.