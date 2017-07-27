Колесников: не нужно акцентировать внимание на звёздных соперниках

17-летний российский пловец Климент Колесников выиграл свой полуфинальный заплыв на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, побив юниорский рекорд мира, который теперь равняется 1.55,15. Среди восьми спортсменов, вышедших в финал, это четвёртое время.

«Было много тяжёлых тренировок. И вот результат. Но думаю, в финале смогу улучшить. Не волновался на первом взрослом чемпионате мира. А чем отличаются эти соревнования от остальных? Тем, что ребята старше и турнир крупнее. А так, всё одно и то же. Не нужно акцентировать внимание на звёздных соперниках. У всех бывают ошибки. Нужно делать своё дело», — приводит слова Колесникова «Российская газета».