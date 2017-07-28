Президент ВАДА: РФ должна признать, что была проблема с допингом, и раскаяться

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди считает, что в антидопинговой системе России есть прогресс.

«С нашей точки зрения, в России есть прогресс. Тестирование в России станет намного глубже и обширнее, поскольку теперь есть больше людей, способных заниматься этим. Одна из проблем заключалась в том, что у России было недостаточно сил, чтобы провести все проверки, которые мы хотели. Не хватало независимых организаций для проведения тестирований.

Одним из условий для возвращения к соответствию кодексу ВАДА станет признание в том, что в России была проблема, и мы надеемся на раскаяние. Того же ждёт IAAF и Международный паралимпийский комитет. Российские власти знают, что мы призываем их сделать, и я надеюсь, что они сделают это как можно скорее, чтобы мы смогли бы двигаться дальше", — приводит слова Риди Reuters.