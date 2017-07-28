Спортсмены РФ одержали 4 победы на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Спортсмены сборной России завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали в четвертый соревновательный день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьёре (Венгрия).

Победителями фестиваля стали спортивная гимнастка Ксения Клименко в многоборье, дзюдоист Мансур Лорсанов (весовая категория до 81 кг), пловчиха Анастасия Макарова (100 м, брасс) и смешанная кролевая эстафетная команда 4х100 м.

Сборная России упрочила лидерство в общекомандном зачёте после четвертого дня соревнований. В активе российских юниоров стало 16 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Вторыми идут венгры (7-10-9), третьими – голландцы (6-5-1).