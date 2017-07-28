Евстигнеев: концовка матча с Черногорией не лезет ни в какие ворота

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев прокомментировал поражение от команды Черногории в турнире за пятое-восьмое места на чемпионате мира в Будапеште со счётом 8:9.

«Мы ожидали такую вязкую игру. Страны с Балканского полуострова, особенно черногорцы, играют в тягучее водное поло. Но мы всё же рассчитывали, что потихоньку нам удастся склонить чашу весов на нашу сторону. Однако концовка матча не лезет ни в какие ворота. Ребята сделали столько детских ошибок. Мы их разбирали уже не раз, но они всё повторяются и повторяются. Это заставляет нервничать. Может, они проявляются на фоне усталости, всё-таки шестая игра уже… Надеюсь, мы сумеем исправить эту ситуацию.

Тяжело не тяжело – надо! Мы все в одинаковом положении. Всё зависит от нас, от тренерского штаба, как настроим, как подготовим команду», — цитирует Евстигнеева «Весь спорт».