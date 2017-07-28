Россияне стали 11-ми в эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку

Сборная Швейцарии одержала победу в эстафете на чемпионате Европы по маунтинбайку, который проходит в Италии. Швейцарские спортсмены первенствовали с результатом 1 час 6 минут 13,17 секунды. Вторыми стали датчане, третьими — итальянцы. Сборная России в составе Арсентия Вавилова, Ивана Филатова, Кристины Ильиной, Валерия Сухнева и Александры Ушаковой заняла 11-е место.
Маунтинбайк. Чемпионат Европы. Дарфо Боарио Терме. Эстафета
1. Швейцария — 1:06.13.17.
2. Дания — 1:06.59,35.
3. Италия — 1:07.28.95...
11. Россия — 1:14.05,22.