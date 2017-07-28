Морозов вышел в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м кролем, Седов выбыл из борьбы

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Российский пловец Владимир Морозов пробился в полуфинал соревнований на дистанции 50 м вольным стилем. В квалификационном заплыве он продемонстрировал четвёртый результат (21,72). Его соотечественник Евгений Седов пройти отбор не сумел, став 17-м (22,20).

Лучшим в квалификации стал представитель Бразилии Бруно Фратуш (21,51).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Сборная России занимает третье место в медальном зачёте.