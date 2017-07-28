В яхт-клубе Санкт-Петербурга стартует отборочный этап World Match Racing Tour

28 июля на акватории Невы у яхт-клуба Санкт-Петербурга открываются гонки квалификационного этапа предстоящего Match Cup Russia – St.Petersburg Yacht Club Cup. К участию заявлены семь экипажей из пяти стран — США, Нидерландов, Швеции, Польши и России.

Среди участников особое внимание обращает на себя трёхкратный участник Олимпийских игр, чемпион Европы в классе Finn Питер-Ян Постма из Нидерландов. Польшу будет представлять опытный «матчевик», победитель Sopot Match Race 2016 Лукаш Возински. США представит чемпион страны в классе «420» — Маркус Эдегран. Под шведским флагом также выступает Ким Клинг.

Россию представят три сильные команды. В частности, участие в соревнованиях примет экипаж чемпиона Европы по матчевым гонкам, мастера спорта международного класса Евгения Неугодникова, в составе экипажа соревнуется дважды участник Игр Максим Шереметьев. Экс-члены сборной страны Виталий Руссу и Денис Шари вошли в состав московского экипажа Евгения Елфимова. Из Челябинска прибыла молодая спортсменка Екатерина Кочкина.

Соревнования St.Petersburg Yacht Club Cup продлятся до 30 июля включительно, и лучшие экипажи получат путёвки в этап основной сетки Мирового тура — Match Cup Russia, который откроется 1 августа на акватории яхт-клуба Санкт-Петербурга.

Следить за соревнованиями можно по ссылкам: http://wmrt.com/events/st-peterburg-match-cup-2017/, https://www.facebook.com/StPetersburgYachtClub/, https://twitter.com/SPbYachtClub, http://www.yacht-club-spb.ru.

Программа мероприятий World Match Racing Tour – Match Cup Russia 2017

1 августа – 3 августа: гонки на акватории яхт-клуба Санкт-Петербурга.

4 августа – 6 августа: четвертьфиналы, полуфиналы и финалы на акватории Невы у Петропавловской крепости.

Ежедневный старт соревнований в 10:00. Вход бесплатный.