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Россиянки — четвёртые на юниорском ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

28 июля 2017, пятница. 14:29. Другие

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м золото выиграла немка Моника Карш. Среди юниорок лучшими стали болгарка Мирослава Минчева и команда Италии. Российские юниорки Валерия Банникова, Надежда Колода и Татьяна Шкред заняли четвёртое место в командном зачёте.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку. Женщины
Пистолет. 25 м. Личные соревнования
1. Моника Карш (Германия) – 39.
2. Клаудия Брес (Польша) – 33.
3. Мария Гроздева (Болгария) – 29…
11. Маргарита Ломова (Россия) – 289…
24. Виталина Бацарашкина (Россия) – 285…
36. Алёна Суслонова (Россия) – 275.

Юниорки. Пистолет. 25 м. Личные соревнования
1. Мирослава Минчева (Болгария) – 33.
2. Анна Дедова (Чехия) – 30.
3. Вероника Майор (Венгрия) – 25…
5. Валерия Банникова (Россия) – 17…
16. Надежда Колода (Россия) – 560…
26. Татьяна Шкред (Россия) – 548.

Командные соревнования
1. Италия – 1705.
2. Венгрия – 1693.
3. Украина – 1680.
4. Россия (Валерия Банникова, Надежда Колода, Татьяна Шкред) – 1677.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алёна Суслонова Виталина Бацарашкина Маргарита Ломова Татьяна Шкред
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28 июля 2017, пятница
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