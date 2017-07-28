Россиянки — четвёртые на юниорском ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м золото выиграла немка Моника Карш. Среди юниорок лучшими стали болгарка Мирослава Минчева и команда Италии. Российские юниорки Валерия Банникова, Надежда Колода и Татьяна Шкред заняли четвёртое место в командном зачёте.



Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку. Женщины

Пистолет. 25 м. Личные соревнования

1. Моника Карш (Германия) – 39.

2. Клаудия Брес (Польша) – 33.

3. Мария Гроздева (Болгария) – 29…

11. Маргарита Ломова (Россия) – 289…

24. Виталина Бацарашкина (Россия) – 285…

36. Алёна Суслонова (Россия) – 275.



Юниорки. Пистолет. 25 м. Личные соревнования

1. Мирослава Минчева (Болгария) – 33.

2. Анна Дедова (Чехия) – 30.

3. Вероника Майор (Венгрия) – 25…

5. Валерия Банникова (Россия) – 17…

16. Надежда Колода (Россия) – 560…

26. Татьяна Шкред (Россия) – 548.



Командные соревнования

1. Италия – 1705.

2. Венгрия – 1693.

3. Украина – 1680.

4. Россия (Валерия Банникова, Надежда Колода, Татьяна Шкред) – 1677.