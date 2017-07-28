Россиянки — четвёртые на юниорском ЧЕ в стрельбе из пистолета с 25 м

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м золото выиграла немка Моника Карш. Среди юниорок лучшими стали болгарка Мирослава Минчева и команда Италии. Российские юниорки Валерия Банникова, Надежда Колода и Татьяна Шкред заняли четвёртое место в командном зачёте.
Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Баку. Женщины
Пистолет. 25 м. Личные соревнования
1. Моника Карш (Германия) – 39.
2. Клаудия Брес (Польша) – 33.
3. Мария Гроздева (Болгария) – 29…
11. Маргарита Ломова (Россия) – 289…
24. Виталина Бацарашкина (Россия) – 285…
36. Алёна Суслонова (Россия) – 275.
Юниорки. Пистолет. 25 м. Личные соревнования
1. Мирослава Минчева (Болгария) – 33.
2. Анна Дедова (Чехия) – 30.
3. Вероника Майор (Венгрия) – 25…
5. Валерия Банникова (Россия) – 17…
16. Надежда Колода (Россия) – 560…
26. Татьяна Шкред (Россия) – 548.
Командные соревнования
1. Италия – 1705.
2. Венгрия – 1693.
3. Украина – 1680.
4. Россия (Валерия Банникова, Надежда Колода, Татьяна Шкред) – 1677.