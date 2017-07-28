Радионова: сезон олимпийский, но я стараюсь не отвлекаться на посторонние мысли

Российская фигуристка Елена Радионова рассказала о своём настрое на олимпийский сезон и о конкуренции в сборной России.

«Действительно, сезон олимпийский, но пока я стараюсь не забегать вперёд. Пока живу сегодняшним днём и стараюсь не отвлекаться на посторонние мысли, а полностью погрузиться в работу.

Конкуренция сейчас очень большая в России, и всего три квоты. Поэтому все готовятся, все настроены серьёзно, и я в том числе. Честно говоря, на данный момент мы решили особо не обсуждать нашу работу с прессой. Скажу только, что работа складывается продуктивно», — цитирует Радионову «Советский спорт».