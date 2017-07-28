Шабанов и Николаева победили в барьерном беге на чемпионате России

В Жуковском продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике. Константин Шабанов победил в беге на дистанции 110 м с барьерами с результатом 13,79 секунды. Серебряным призёром стал Айдар Гилязов (13,99). Третье место занял Владислав Зюков (14,06).

Анастасия Николаева стала чемпионкой России в беге на дистанции 100 м с барьерами с результатом 13,05 секунды. Второе место заняла Ирина Решёткина (13,17). Третий результат продемонстрировала Вероника Червинская (13,18).

Чемпионат России в Жуковском завершится 30 июля.