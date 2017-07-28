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Шабанов и Николаева победили в барьерном беге на чемпионате России

28 июля 2017, пятница. 16:05. Другие

В Жуковском продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике. Константин Шабанов победил в беге на дистанции 110 м с барьерами с результатом 13,79 секунды. Серебряным призёром стал Айдар Гилязов (13,99). Третье место занял Владислав Зюков (14,06).

Анастасия Николаева стала чемпионкой России в беге на дистанции 100 м с барьерами с результатом 13,05 секунды. Второе место заняла Ирина Решёткина (13,17). Третий результат продемонстрировала Вероника Червинская (13,18).

Чемпионат России в Жуковском завершится 30 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Константин Шабанов
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