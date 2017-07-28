Российские ватерполистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года женская сборная России по водному поло в матче за третье место обыграла команду Канады со счётом 11:9. В финале, который также состоится 28 июля, сыграют сборные США и Испании.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Водное поло. Женщины

Матч за третье место

Россия — Канада — 11:9 (3:3, 4:2, 2:2, 2:2).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Сборная России занимает третье место в медальном зачёте.