Барсук и Смыков завоевали бронзу ЧЕ в «трапе» среди смешанных команд

На чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, который проходит в Баку (Азербайджан), разыграны медали в новом олимпийском упражнении «трап, смешанные команды». Российские стрелки Татьяна Барсук и Максим Смыков стали бронзовыми призёрами, поразив в матче за бронзу 37 мишеней, как и соперники из Словакии. В перестрелке точнее были россияне.
В матче за золотые медали итальянцы выиграли у словенцев со счётом 41:39.
Стендовая стрельба. Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта. Баку, Азербайджан
«Трап». Смешанные команды
1. Италия.
2. Словения.
3. Россия