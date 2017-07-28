Барсук и Смыков завоевали бронзу ЧЕ в «трапе» среди смешанных команд

На чемпионате Европы по стрелковым видам спорта, который проходит в Баку (Азербайджан), разыграны медали в новом олимпийском упражнении «трап, смешанные команды». Российские стрелки Татьяна Барсук и Максим Смыков стали бронзовыми призёрами, поразив в матче за бронзу 37 мишеней, как и соперники из Словакии. В перестрелке точнее были россияне.

В матче за золотые медали итальянцы выиграли у словенцев со счётом 41:39.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы по стрелковым видам спорта. Баку, Азербайджан

«Трап». Смешанные команды

1. Италия.

2. Словения.

3. Россия