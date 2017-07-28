Сильченко — 12-й на ЧМ в хайдайвинге после двух попыток из четырёх

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года россиянин Артём Сильченко занимает 12-е место после двух попыток из четырёх в соревнованиях по хайдайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). За два прыжка с высоты 27 метров Сильченко набрал в сумме 155,50 балла. Лидерство захватил британец Гари Хант (205,40 балла).

Ещё один россиянин Никита Федотов (146,65) – 16-й, его соотечественник Игорь Семашко (112,35) – 22-й.

Третью и четвёртую попытки спортсмены исполнят 30 июля.