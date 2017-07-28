Мануэль стала чемпионкой мира на 100 м кролем

Американская спортсменка Симона Мануэль завоевала золотую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта, который продолжается в Будапеште. Мануэль преодолела 100 метров за 52,27 секунды, опередив шведку Сару Сьострём на 0,04 секунды. Бронзовым призёром стала датчанка Пернилла Блуме (52,69).

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Вольный стиль. 100 м

1. Симоне Мануэль (США) – 52,27.

2. Сара Сьострём (Швеция) – 52,31.

3. Пернилле Блуме (Дания) – 52,69.