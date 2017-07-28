Рылов стал чемпионом мира в плавании на 200 метров на спине

Россиянин Евгений Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине, выиграв финальный заплыв на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Время Рылова — 1.53,61 — новый рекорд Европы. Ещё один россиянин Климент Колесников стал четвёртым, уступив бронзовому призёру 0,08 секунды. Колесников побил свой же рекорд мира среди юниоров, установленный в полуфинале — 1.55,14.

Серебро и бронза у американских пловцов Райана Мёрфи и Джекоба Пебли.

Золото Рылова стало первой наградой высшей пробы для российских пловцов в Будапеште.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Спина. 200 м

1. Евгений Рылов (Россия) – 1.53,61.

2. Райан Мёрфи (США) – 1.54,21.

3. Джекоб Пебли (США) – 1.55,06.

4. Климент Колесников (Россия) – 1.55,14.