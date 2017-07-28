Устинова вышла в финал ЧМ в плавании на 200 м на спине

Российская спортсменка Дарья Устинова вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который продолжается в Будапеште (Венгрия), в плавании на 200 м на спине. Устинова выиграла первый полуфинальный заплыв с результатом 2.07,08. Второй полуфинал оказался быстрее, и в итоге результат россиянки только четвертый среди восьми спортсменок, которые будут стартовать в финале.

С первым временем вышла в финал австралийка Эмили Сибом (2.05,81). Устинова уступила результату австралийской спортсменки 1,27 секунды.