Чупков стал чемпионом мира в плавании на 200 м брассом

Антон Чупков принёс России третью золотую медаль в плавании за один соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Чупков выиграл финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом с рекордом чемпионатов мира и России – 2.06,97. Призёрами стали японцы Ясуиро Косеки и Иппеи Ватанабе.

Ещё один российский финалист Илья Хоменко занял седьмое место.

Ранее сегодня чемпионами мира стали Юлия Ефимова (брасс, 200 м) и Евгений Рылов (спина, 200 м).

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Брасс. 200 м

1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,96.

2. Ясуиро Косеки (Япония) – 2.07,29.

3. Иппеи Ватанабе (Япония) – 2.07,47…

7. Илья Хоменко (Россия) – 2.09,18.