Чупков стал чемпионом мира в плавании на 200 м брассом

Антон Чупков принёс России третью золотую медаль в плавании за один соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). Чупков выиграл финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом с рекордом чемпионатов мира и России – 2.06,97. Призёрами стали японцы Ясуиро Косеки и Иппеи Ватанабе.
Ещё один российский финалист Илья Хоменко занял седьмое место.
Ранее сегодня чемпионами мира стали Юлия Ефимова (брасс, 200 м) и Евгений Рылов (спина, 200 м).
Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Брасс. 200 м
1. Антон Чупков (Россия) – 2.06,96.
2. Ясуиро Косеки (Япония) – 2.07,29.
3. Иппеи Ватанабе (Япония) – 2.07,47…
7. Илья Хоменко (Россия) – 2.09,18.