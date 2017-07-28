Чупков: мы всё-таки русские мужики — поверили в себя и взяли эти медали

Россиянин Антон Чупков, выигравший золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, поделился впечатлениями от заплыва и порадовался результатам своих соотечественников.



«Начал спокойно, а прибавлять стал на последнем „полтиннике“. Мы с тренером всё это обговаривали. На Играх я был третьим, но тогда для меня была важна именно медаль, я был на год моложе и, возможно, не так хорошо готов, как сейчас.



Сейчас в финале я настраивался не только на хороший результат, а на золото. По вчерашнему дню в квалификации понял — »выпал" второй «полтинник», хотя по ощущениям плывёшь с одинаковой скоростью. Сегодня это учитывал.



Результаты России — супер, нас давно должно было прорвать, и наконец это случилось. Парни собрались, мы всё-таки русские мужики, поверили в себя и взяли эти медали", — приводит слова Чупков ТАСС.



Сегодня золотые медали России принесли Евгений Рылов, Юлия Ефимова и Антон Чупков. Кроме того, сборная России завоевала серебряную медаль в мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем.