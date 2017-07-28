Сальников: пловцы РФ доказали всем, что способны побеждать

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал три победы российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Это просто невероятный день. Вся команда сейчас радуется. Многие перед началом чемпионата мира сомневались, будут ли у нас медали, но мы доказали всем, что способны побеждать. Антон Чупков, Евгений Рылов, Юлия Ефимова и мужская эстафетная четвёрка 4×200 м показали превосходный результат.

Рылов вообще выступал с травмой, что не помешало ему победить красиво и уверенно. Чупков проигрывал первые 150 м, но очень грамотно разложился по дистанции. Ребята-эстафетчики тоже большие молодцы! После трёх золотых наград болельщики, конечно, ждали победу и от них, но они сделали всё, что могли, и обошли американцев», — приводит слова Сальникова RT.

28 июля пловцы сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевали три золотых и одну серебряную медаль. Евгений Рылов показал лучший результат на дистанции 200 м на спине. Антон Чупков первенствовал в финале на 200 м брассом, а в аналогичном виде у женщин золото взяла Юлия Ефимова. В эстафете 4×200 м вольным стилем российская четвёрка завоевала серебро, уступив лишь команде Великобритании.