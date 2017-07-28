Лихачёв: по игре со сборной Греции трудно судить об уровне команды России

Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв прокомментировал победу своей команды над греками (9:0) в первом матче этапа Евролиги в Москве.

«Я доволен и игрой, и результатом. Ребята выполнили всё, что мы от них просили, много забили. Естественно, по игре со сборной Греции трудно судить о нашем уровне, потому что соперник уступал нам в классе. Для меня главное, что мы провели качественный матч. Наши следующие соперники — и белорусы, и швейцарцы — входят в топ-8 европейского пляжного футбола, поэтому одинаково трудно будет с обеими командами. Но перед нами стоят высокие задачи, так что будем стараться выиграть все встречи.

Сегодня швейцарцы и белорусы показали очень зрелищный и интересный футбол. У швейцарцев, насколько я знаю, есть проблемы с вратарской линией, а игра Отта в качестве голкипера позволила ему начинать атаки, и он в этом плане выглядел очень прилично. Второй период показал, что белорусы к этому не были готовы, но в конце швейцарцев покинули силы, и их соперники сумели этим воспользоваться.

Что касается Виктора Крышанова, то он очень хорошо проявил себя на Мундиалито, находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии, поэтому мы не сомневались, включая его в состав. Он сегодня опять забил гол, с чем я его поздравляю", — приводит слова Лихачёва Beachsoccerrussia.ru