Морозевич обыграл Ваганяна на шахматном турнире в Билле

В пятом туре гроссмейстерского турнира, проходящего в рамках традиционного фестиваля в Биле (Швейцария), лидер соревнований француз Этьен Бакро выиграл у швейцарца Ноэля Штудера, китаянка Хоу Ифань нанесла поражение чеху Давиду Наваре, россиянин Александр Морозевич обыграл армянина Рафаэла Ваганяна. Ещё две партии завершились вничью.
Результаты партий 5-го тура
Александр Морозевич (Россия) — Рафаэл Ваганян (Армения) – 1:0.
Нико Георгиадис (Швейцария) — Руслан Пономарёв (Украина) — 0,5:0,5.
Ноэль Штудер (Швейцария) — Этьен Бакро (Франция) — 0:1.
Петер Леко (Венгрия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5.
Хоу Ифань (Китай) — Давид Навара (Чехия) — 1:0.
Положение после 5-го тура
1. Этьен Бакро – 4.
2. Хоу Ифань — 3,5.
3-5. Пентала Харикришна, Нико Георгиадис, Руслан Пономарёв — по 3.
6. Александр Морозевич — 2,5.
7-8. Давид Навара, Петер Леко — по 2.
9-10. Рафаэл Ваганян, Ноэль Штудер — по 1.